Bielorussia: Lukashenko, eventi in Afghanistan mostrano essenza della democrazia occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eventi in Afghanistan dimostrano la vera essenza della democrazia occidentale. Lo ha detto Aleksandr Lukashenko, a capo del regime bielorusso, ripreso dall’agenzia di stampa “Belta”. Lukashenko, che ha parlato a una cerimonia per la presentazione di onorificenze statali a rappresentanti del regime, ha detto che quello che sta succedendo all’aeroporto di Kabul è quanto potrebbe accadere alla stessa Bielorussia nel caso di un cambio di governo. Riferendosi alle proteste dell’anno scorso, seguite a elezioni presidenziali irregolari, Lukashenko ha dichiarato che “questo è quello che sarebbe potuto accadere se fossero riusciti in un blitzkrieg l’anno scorso”. “Le persone dopo qualche anno li avrebbero cacciati via da qui e alcuni si sarebbero aggrappati al carrello di atterraggio di un aereo per andarsene”, ha continuato. Per il leader bielorusso l’opposizione è capace di tutto, “ogni mezzo è lecito, finanche gli attacchi terroristici, gli omicidi e l’insurrezione armata”. (Rum)