Afghanistan: Ricciardi (M5s), basta sciacallaggio su Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se qualcuno legge oggi i titoli di molti giornali sulle parole di Conte, trova frasi come 'Conte sta coi talebani' 'Conte e il fascino dei kalashnikov' e roba simile. Certo, un leader può fare come Salvini che dice che quelli sono tagliagole poi però quando si tratta di accogliere chi fugge da loro, sbarra la strada. Un leader può fare come Renzi, che parla di diritti delle donne dalla Leopolda, poi però magnifica il 'rinascimento arabo' facendosi ingaggiare dai sauditi per fare conferenze in una nazione dove le discriminazioni e gli abusi sono all'ordine del giorno. Oppure un leader può fare come Conte: analizzare la realtà e cercare di migliorare davvero lo stato delle cose, tracciando una rotta che guarda oltre le becere semplificazioni e lo sciacallaggio". Così in un messaggio pubblicato su Facebook Riccardo Ricciardi, vice capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, Nel post, poi, riporta le parole di Filippo Grandi, Alto Commissario dell'Onu per i rifugiati che, riferendosi alla situazione afghana, dice testualmente: "Non abbiamo altra scelta. Noi umanitari siamo abituati a essere molto realisti: non tutti i nostri interlocutori ci piacciono, ma sono quelli che abbiamo e dobbiamo lavorare con loro"'. "Andando oltre i titoli vergognosi e cercando di approfondire davvero la situazione si possono fortunatamente anche leggere, dietro le urla e la propaganda, parole come queste", conclude Ricciardi. (Com)