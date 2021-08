Mps: Bagnai (Lega), basta con indiscrezioni che turbano i mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mentre è in corso la due diligence su Banca Mps, si rincorrono voci giornalistiche che ne anticipano i risultati. Una vicenda di questa entità e di questa delicatezza andrebbe gestita in modo più serio.“ Così in una nota il senatore Alberto Bagnai, responsabile economico della Lega. “Se una voce autorevole come il Sole 24 Ore si chiede di cosa stiamo parlando, viene naturale porsi la stessa domanda nelle sedi parlamentari. In particolare - aggiunge - non è chiaro da dove emerga la cifra di tre miliardi ventilata per una ipotetica ricapitalizzazione dell’istituto, si suppone a spese dell’azionista e quindi sostanzialmente del contribuente". "Duole dover sottolineare che sarebbe improprio aggiungere ad una vicenda già seriamente compromessa da anni di cattiva politica del Pd anche profili di manipolazione del mercato”, conclude il senatore. (Com)