Incendi: Europa verde, 153.690 ettari bruciati nel 2021, superato record 2017

- Dall'inizio dell'anno a oggi, in Italia, "sono stati avvolti dalle fiamme 153.690 ettari di boschi, una superficie pari a quelle di Roma e Milano messe insieme, superando il record storico negativo di 141.000 ettari incendiati che era stato del 2017". Lo dichiarano, in una nota, i portavoce di Europa verde, Angelo Bonelli e Eleonora Evi. Un record, prosegue la nota, "ricavato dai dati dell'European forest fire information system (Effis) della Commissione europea, che fornisce informazioni sugli incendi a partire dal 2008. La situazione - sottolineano i portavoce di Europa verde - è gravissima ed è figlia di una politica senza scrupoli che, anziché puntare sul controllo e la prevenzione ha semplicemente pensato di ignorare il problema, cancellando una risorsa preziosissima come il Corpo forestale dello Stato e privatizzando de facto la flotta di canadair. E ancora il governo rimane silente: non dice che vuole fare mentre il patrimonio boschivo dell'Italia viene distrutto dalla furia del fuoco e dalla furia criminale. Sono passati vent'anni - spiegano Evi e Bonelli - da quando una legge, fortemente voluta dai Verdi, ha introdotto il reato di incendio boschivo, eppure non si è fatto nulla per aumentare le iniziative di prevenzione e rafforzare il controllo del territorio". (segue) (Com)