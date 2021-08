Incendi: Europa verde, 153.690 ettari bruciati nel 2021, superato record 2017 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al contrario, con la riforma Madia del governo Renzi, si è pensato di cancellare e militarizzare il Corpo forestale dello Stato, lasciando che si perdesse un patrimonio prezioso di esperienze e capacità. Il responsabile ha un nome e un cognome - dichiarano i portavoce di Europa verde - e noi non possiamo fare a meno di chiederci cosa stia facendo adesso, dalla sua poltrona al Senato, Matteo Renzi. E il ministro Cingolani dov'è di fronte all'avanzare del fuoco e, di conseguenza, dell'inesorabile desertificazione del Sud Italia? Evidentemente è più impegnato a salvare la Motor Valley, le trivellazioni nell'Adriatico, il progetto per il ponte sullo Stretto di Messina". "L'attività di prevenzione del rischio incendi boschivi - sottolineano Evi e Bonelli - è fondamentale al fine di tutelare l'incolumità delle persone e per evitare che il nostro patrimonio ambientale venga distrutto, a maggior ragione con una crisi climatica che è causa di danni incalcolabili ai territori e al settore agricolo lungo tutta la Penisola. Oltre a un provvedimento che ripristini il Corpo forestale, è assolutamente necessario un importante e incisivo intervento organizzativo e un'efficace messa a punto delle risorse materiali e umane, rafforzando, in termini di personale e mezzi, i nuclei investigativi specializzati nei reati ambientali che negli anni sono stati distrutti. Questa situazione intollerabile – conclude la nota – deve essere affrontata e risolta quanto prima". (Com)