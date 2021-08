Roma: assessora Patrimonio, mai come in questa Amministrazione si è lavorato tanto su beni confiscati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mai come in questa Amministrazione si è lavorato così tanto sui beni confiscati. Il primo Regolamento dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio di Roma Capitale è il risultato principale di tutto questo lavoro. Il primo Regolamento ribadisco: vuole dire che nessuno prima di noi lo aveva fatto. Un risultato che rivendico con forza e determinazione". Così, su Facebook, l'assessora al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale, Valentina Vivarelli. "A chi oggi parla di tradimento per la mancata attivazione del relativo Forum - aggiunge - voglio ricordare che la delibera istitutiva è stata approvata dalla Giunta capitolina, dalle commissioni competenti ed è arrivata in aula pronta per la discussione, in tempo utile per essere votata. Ma quelle stesse opposizioni che chiedevano a gran voce la sua istituzione, che sollecitavano la sua approvazione in tempi rapidi hanno deciso di non votare nelle ultime sedute nemmeno un atto, nemmeno quello sul Forum. Si sono sottratte, come già avevano fatto nel non dare un indirizzo che fosse di contenuto rispetto ad un tema così complesso. La delibera era pronta per essere approvata. Chi è che ha tradito allora? Che sia stato fatto per sfruttare il tema in campagna elettorale?È stato un percorso lungo è vero e anche di questo, paradossalmente, vado orgogliosa perché la lunghezza è frutto della condivisione, dell’ascolto. Frutto di innumerevoli commissioni Patrimonio dedicate a capire l'indirizzo migliore per un riuso di beni così complessi". (segue) (Rer)