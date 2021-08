Roma: assessora Patrimonio, mai come in questa Amministrazione si è lavorato tanto su beni confiscati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La macchina capitolina - spiega ancora Vivarelli - non era pronta a rispondere a tutte le nostre domande, alle nostre richieste di chiarimenti. Abbiamo studiato, confrontato regolamenti, chiesto referenti dedicati ai beni confiscati in ogni Struttura Capitolina. Abbiamo dialogato con le realtà sociali, con quelle che utilizzano i nostri beni, con quelle che li hanno lasciati perché ritenuti non più idonei alle loro finalità, cercando un confronto per il miglior utilizzo. Abbiamo lavorato duro anche per riutilizzare i beni confiscati fornendo servizi fondamentali come i centri antiviolenza, uno in ogni municipio, o nuove forme di cohousing sociale, o spazi che ospitano comitati di quartiere o per realizzare per la comunità punti di riferimento culturale come il cinema Aquila. Abbiamo lavorato al primo Forum di Roma Capitale sui beni confiscati convogliando le competenze sia in materia di beni confiscati sia di strumenti di partecipazione. La delibera sul Forum nasce dall’esperienza maturata. Ed è un Forum innovativo, importante, con il supporto e l'apporto di Istituzioni e competenze fondamentali per Roma, per la Capitale d'Italia, che anche in questo ambito necessita di poteri speciali, come abbiamo già sottolineato. Per questo abbiamo pensato al Forum come a un luogo di confronto e di progettualità, che funga da stimolo anche per innovare il settore sia dal punto di vista normativo sia in tema di rifunzionalizzazione dei beni". (segue) (Rer)