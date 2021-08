Roma: assessora Patrimonio, mai come in questa Amministrazione si è lavorato tanto su beni confiscati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non accetto che si possa scrivere che sui beni confiscati questa Amministrazione non ha lavorato e meno che mai che non sia stata una priorità per questa Amministrazione. Sono enormemente soddisfatta della delibera di istituzione del forum dei beni confiscati, nata anche grazie a questi anni di esperienza al governo di una città bella e complessa come Roma, nata sul nulla assoluto che abbiamo trovato al nostro arrivo in Campidoglio. E sono ugualmente dispiaciuta che per infimi giochi politici non sia stata approvata. La non approvazione non è uno schiaffo al Movimento 5 Stelle. E’ uno schiaffo alla città, alla lotta alla criminalità e alla mafia, a tutte quelle associazioni e Istituzioni che sono un simbolo di valori fondamentali. Per questo mi auguro e mi aspetto che chi ama Roma e lotta contro la criminalità e per il riutilizzo dei beni non solo riconosca la bontà del lavoro portato avanti, ma sostenga chi in questi anni ha lavorato, sta lavorando e continuerà a farlo per restituire questi beni alla città", conclude. (Rer)