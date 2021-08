Roma: Bordoni (Lega), vergognoso che tpl esponga cittadini e turisti a continui rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi va in fiamme a Roma un altro autobus, il rogo ha coinvolto altre due vetture parcheggiate al deposito Atac di via Grottarossa distruggendole completamente. Fortunatamente non c'è stato alcun ferito ma è vergognoso che il trasporto pubblico a Roma esponga i cittadini e i turisti a rischi continui e gravissimi". Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni candidato alle prossime elezioni ammnistrative. "La manutenzione del parco autobus in città - aggiunge - è ai minimi termini e lo confermano i casi a raffica, che ancora si ripetono, di avarie e principi di incendio. Non c'è linea di Atac che non racconti quotidianamente di avarie, soppressioni, ritardi da guinness o ci rimandi immagini come quelle di questa mattina. Mentre il duo disgrazia Raggi- Calabrese investe tempo ed energie a caccia di una ricandidatura, migliaia di pendolari scommettono ogni giorno sull'esito di un viaggio che spesso si rivela infausto. E non è un caso se negli ultimi rapporti Pendolaria Legambiente, nell'evidenziare lo sfascio del trasporto pubblico nella Capitale, posizionino il tpl romano in fondo alle classifiche", conclude. (Com)