Afghanistan: Unhcr, bisogni umanitari non devono essere dimenticati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) esprime in una nota la sua preoccupazione per i bisogni umanitari prevalenti all'interno dell'Afghanistan, e chiede sostegno affinché tutti coloro che necessitano di assistenza non siano dimenticati. “La situazione sul campo, in tutto il Paese, continua a essere estremamente fluida. Sebbene i diffusi combattimenti siano diminuiti da quando, domenica, i talebani hanno preso il potere, il pieno impatto di questa situazione in evoluzione non appare ancora chiara. Molti afgani sono profondamente preoccupati riguardo al futuro”, si legge nel comunicato. “È necessario assicurare maggiore sostegno alla risposta umanitaria in corso all'interno dell'Afghanistan stesso affinché si possa prestare assistenza al popolo afgano, tra cui mezzo milione di persone costrette a fuggire solo quest'anno. La stragrande maggioranza degli afgani non è nelle condizioni di poter lasciare il Paese attraverso canali regolari. Le immagini della folla all'aeroporto, riprese pochi giorni fa, hanno scioccato il mondo, comunicando poderosamente i sentimenti di paura e incertezza che regnano tra molti afgani”, prosegue la nota. (segue) (Res)