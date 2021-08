Afghanistan: Unhcr, bisogni umanitari non devono essere dimenticati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unhcr accoglie con favore gli sforzi da parte di numerosi Stati per assicurare protezione ai cittadini afghani a rischio mediante programmi di evacuazione bilaterali. “Tuttavia, tali programmi non dovrebbero far passare in secondo piano o sostituire una più ampia risposta umanitaria internazionale urgente”, aggiunge l’Agenzia Onu. Inoltre, secondo l’Unhcr, le evacuazioni bilaterali non dovrebbero impedire o precludere agli afgani la possibilità di chiedere asilo in un altro Paese. Tutti gli Stati – sia i Paesi della regione sia quelli al di fuori – devono preservare il diritto di asilo per tutti gli afghani, che arrivino mediante canali regolari o spontanei, sottolinea l’Alto commissariato Onu per i rifugiati. L'Unhcr, inoltre, esprime preoccupazione in merito al fatto che molti confondono questi programmi di evacuazione bilaterali dall'Afghanistan con quelli tradizionali di reinsediamento di rifugiati implementati dall’Agenzia, ai quali sono completamente estranei. “L’Unhcr – si legge nella nota - non effettua trasferimenti di cittadini dai loro Paesi verso altri Stati”. La settimana scorsa, numerosi Stati hanno annunciato l'avvio di programmi di reinsediamento o di evacuazione a beneficio degli afghani a rischio. (segue) (Res)