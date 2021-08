Afghanistan: Unhcr, bisogni umanitari non devono essere dimenticati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dettagli di queste iniziative non sono ancora stati annunciati. In tale contesto in evoluzione, l'Unhcr continua a manifestare apprensione in merito al rischio di violazioni di diritti umani ai danni dei civili, comprese donne e bambine. Ad oggi, le persone in pericolo non dispongono di una via di uscita sicura. Alla luce dell'evolversi della crisi, l'Unhcr si appella ai Paesi confinanti con l'Afghanistan affinché tengano aperte le frontiere. Ad oggi, sono circa 200 i membri dello staff nazionale e internazionale dell'Unhcr rimasti sul campo in Afghanistan. L'Agenzia continua a lavorare insieme a 18 partner locali non governativi che contano circa 900 membri del personale operativi in tutto il Paese. Attualmente, il personale può accedere a tutte le province e lavora in circa due terzi di tutti i distretti. Insieme al più ampio team nazionale Nazioni Unite, l'Agenzia è impegnata a restare per assicurare aiuti al popolo afgano fino a quando potrà avere accesso alle popolazioni in difficoltà e garantire l'incolumità del proprio personale. (segue) (Res)