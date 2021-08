Afghanistan: Unhcr, bisogni umanitari non devono essere dimenticati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio di quest'anno, l'Unhcr ha assicurato aiuti di emergenza a 230.000 persone, tra cui assistenza in denaro, kit per gli alloggi, prodotti per l'igiene e altri beni di prima necessità. Le attività di monitoraggio e valutazione delle esigenze di protezione sono costantemente in corso a beneficio di circa mezzo milione di sfollati interni, l'80 per cento dei quali è composto da donne e bambini. Infine l’Unhcr rivolge un appello a tutti i donatori affinché continuino ad assicurare supporto alle operazioni umanitarie in corso in Afghanistan e, inoltre, chiede sostegno finanziario. L'appello supplementare dell'Unhcr per la situazione in Afghanistan mette in evidenza come sia necessario raccogliere con urgenza 62,8 milioni di dollari per sostenere i piani di risposta a favore degli sfollati interni in Afghanistan, nonché quelli di preparazione in Afghanistan e nei Paesi limitrofi. Tali fondi rientrano nei 351 milioni di dollari richiesti per la situazione in Afghanistan, che resta gravemente sottofinanziata al 43 per cento. (Res)