Speciale difesa: Afghanistan, Marin-Romani (CI), politica sia ad altezza impegno militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impegno militare italiano in Afghanistan è "stato importante: abbiamo avuto la responsabilità di uno dei quattro comandi regionali, RC West nella regione di Herat. Abbiamo perso in questa guerra 54 ragazzi ed abbiamo avuto più di 700 feriti. Gli accordi di Doha, che probabilmente contengono alcuni protocolli non perfettamente conosciuti, ci hanno costretti ad una fuga precipitosa. Abbiamo lasciato indietro più di duemila persone che hanno collaborato con noi nel corso di questi ultimi 20 anni". Lo dichiarano il capogruppo alla Camera, Marco Marin, e il capo delegazione al Senato, Paolo Romani, di Coraggio Italia. "Ora la assoluta priorità è mettere in salvo tutti quei rappresentanti della società civile afghana che hanno creduto e supportato la missione occidentale e che oggi possono essere bersaglio simbolico del nuovo regime talebano, soprattutto delle frange più estremiste. Ma non si tratta solo di accogliere profughi, quanto di preservare un investimento sul futuro del paese - aggiungono -. Bene il coinvolgimento del G7 e del G20, ma l’Italia deve essere in grado di agire da potenza europea, membro del G7, quale è. In primo luogo con la presenza diplomatica al massimo livello. Anche perché non possiamo limitarci a gestire la fuga: molti italiani rimarranno in Afghanistan, a proseguire le loro attività umanitarie, e molti dovranno avere la possibilità di tornare, anche per portare avanti interessi economici. L’obiettivo politico deve essere non vanificare il costosissimo impegno militare per difendere la sicurezza ed essere da oggi in poi nelle condizioni di poter pretendere il rispetto dei diritti civili e sociali e la difesa degli interessi italiani. Avendo ben chiaro che il regime talebano già condanna il popolo afghano alla perdita dei diritti politici. È necessaria tutta la capacità politico-diplomatica in un frangente delicatissimo. Due le questioni fondamentali: legittimare o meno il nuovo regime talebano e non abbandonare un’area, in cui abbiamo investito tanto, all’influenza di Russia, Cina e Turchia. Con la nostra latitanza politica e diplomatica abbiamo già commesso lo stesso tragico errore in Siria e soprattutto in Libia dove nuovi attori regionali hanno sostituito la tradizionale influenza europea ed italiana. La lontananza dell’Afghanistan dall’area del Mediterraneo è più che compensata dal fatto di essere il Paese dove per venti anni abbiamo difeso la sicurezza minata dagli integralismi e dalle violenze. Non possiamo oggi dimenticarci del suo destino. Ne va innanzitutto del rispetto dei diritti umani del popolo afghano ed anche degli interessi politico-economici del nostro Paese". (com)