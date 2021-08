Speciale difesa: Sicilia, prevenzione incendi, firmato protocollo con associazioni venatorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iscritti e volontari delle associazioni venatorie sono stati "arruolati" dalla Regione Siciliana nell'attività di prevenzione incendi. Nella sede della Presidenza a Palazzo Orléans, l'assessore al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Toto Cordaro, e il direttore del Corpo forestale regionale della Sicilia, Giovanni Salerno, hanno siglato un protocollo d'intesa sperimentale con 19 organizzazioni dei cacciatori operanti in Sicilia. "Come già fatto con le associazioni degli agricoltori, ambientaliste e sportive - spiega l'assessore Toto Cordaro - abbiamo coinvolto anche gli appassionati di caccia, attraverso le tante realtà attive sul territorio regionale, per creare quella rete diffusa di sorveglianza e sensibilizzazione che può rivelarsi fondamentale nel prevenire o nel segnalare i roghi. Il governo Musumeci ritiene, infatti, che costruire una 'squadra' ampia e ramificata per la protezione dei boschi e delle campagne sia un elemento chiave per la tutela del nostro ambiente naturale e un deterrente per gli incendiari". Il protocollo prevede la partecipazione attiva delle associazioni venatorie all'attività di sorveglianza e prevenzione del patrimonio forestale e rurale, dell'habitat naturale, del paesaggio e alla difesa della popolazione. Sul campo saranno gli iscritti e la "guardie venatorie", figure formate e in possesso di specifico riconoscimento, ad eseguire attività di monitoraggio dinamico, di avvistamento e segnalazione immediata di eventuali focolai. (Ren)