Speciale difesa: fonti stampa, la Grecia inizia a rafforzare i confini lungo l'Evros e nel Mar Egeo

- La polizia, la guardia costiera e le Forze armate della Grecia stanno rafforzando i controlli e le strutture protettive lungo il fiume Evros, confine naturale con la Turchia, e nel Mar Egeo orientale in vista delle possibili pressioni migratorie a causa degli sviluppi in Afghanistan. La questione è stata discussa al Consiglio del governo per gli affari esteri e la difesa (Kysea), con i funzionari delle forze di sicurezza che, secondo quanto riferito, stanno già lavorando sulle misure di sicurezza delle frontiere, simili a quelle attuate a marzo del 2020 durante la crisi dell’Evros. Fonti della polizia hanno riferito a "Kathimerini" che la costruzione della recinzione lunga 27 chilometri lungo l’Evros è già stata completata, così come l'installazione e il funzionamento del sistema automatizzato di sorveglianza delle frontiere. Si tratta di un sistema di 11 nuove telecamere e radar con un raggio visivo sino a 15 chilometri all'interno del territorio turco e la capacità di trasferire le immagini ai centri operativi lungo il confine. I vertici della polizia hanno già deciso di aumentare i pattugliamenti e la sorveglianza alla frontiera, mentre da ventiquattro ore stanno controllando i mezzi operativi nei loro depositi di stoccaggio. Inoltre, sono stati attivati dei droni per il controllo del confine. (Gra)