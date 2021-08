Speciale difesa: Afghanistan, ministro Difesa, sono 24 le persone trasportate in Slovacchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 24 le persone trasportate dall’Afghanistan in Slovacchia. Lo ha detto il ministro della Difesa, Jaroslav Nad, apparso in conferenza stampa assieme al ministro degli Esteri, Ivan Korcok. Venti di loro sono state portate a Bratislava con un aereo militare di soccorso, mentre altre quattro erano a bordo di uno degli aerei inviati nel Paese asiatico dalla Repubblica Ceca. I cittadini slovacchi sono 16, gli afgani otto. Secondo quanto riferito da Korcok, in Afghanistan si trova ancora una donna slovacca che tuttavia non è voluta rientrare. “Ha garantito di essere al sicuro e che ha a disposizione alternative per l’evacuazione”, ha detto il capo della diplomazia slovacca. Gli otto afgani hanno già fatto domanda di asilo nel Paese. Attualmente si trovano in quarantena a Humenne. (Vap)