Afghanistan: Polonia evacuerà 300 cittadini afgani che hanno collaborato con la Nato

- La Polonia evacuerà dall’Afghanistan 300 cittadini che hanno collaborato con le forze Nato. Lo ha annunciato il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, che ne ha parlato con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. “Abbiamo concordato che la Polonia sarà responsabile dell’evacuazione e del trasporto in sicurezza di 300 cittadini afgani che hanno collaborato negli ultimi anni con l’Alleanza nordatlantica”, ha scritto il premier in un messaggio su Twitter. I collaboratori afgani saranno dapprima trasportati in Polonia e successivamente in altri Paesi della Nato. “Trattiamo molto seriamente i nostri doveri di alleati e questa non è la nostra ultima parola nella questione della partecipazione alle operazioni dell’Alleanza legate alla crisi afgana”, ha proseguito Morawiecki. (Vap)