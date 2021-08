Regno Unito: Covid, approvato uso anticorpi monoclonali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impiego degli anticorpi monoclonali per Covid-19 è stato approvato dall'agenzia regolatrice dei farmaci britannica, la Mhra. Il farmaco, Ronapreve, prodotto dalle aziende farmaceutiche Regeneron e Roche, è al momento in fase di revisione dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema). La Commissione europea ha reso ufficiale la sua approvazione ad aprile. Come riferito dal quotidiano "Politico", Ronapreve "evita lo sviluppo dell'infezione, contribuisce alla scomparsa di sintomi gravi e riduce la probabilità di essere ricoverato in ospedale", ha riferito la Mhra. "Gli anticorpi presenti in questi farmaci sono gli stessi di persone che hanno sviluppato il virus, e combattono l'infezione proprio come lo farebbe naturalmente il sistema immunitario", ha aggiunto. (Rel)