Roma 2021: Maritato (Lega), disastro Raggi anche su illuminazione pubblica

- "Ormai non ci sono più parole per definire il disastro amministrativo, perpetrato dalla sindaca Virginia Raggi e dal Campidoglio grillino in questi cinque anni di amministrazione comunale. Anche nel delicato settore della pubblica illuminazione, infatti, i pentastellati sono stati di fatto bocciati". Lo dichiara il candidato della Lega all'Assemblea capitolina per le elezioni di Roma 2021, Michel Emi Maritato. "Come sottolinea l'indagine l'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici di Roma Capitale, nel quinquennio 2015-2019 il servizio di illuminazione pubblica avrebbe visto incrementare il numero dei guasti e dei disservizi, e spesso con lunghi tempi di attesa da parte di Acea per il ripristino della luce - aggiunge -. Un contesto, come è facile comprendere, che potrebbe aver inciso in maniera negativa sulla vivibilità locale e sulla sicurezza urbana. Ci chiediamo dunque come la Raggi abbia ancora il coraggio di raccontare favole e fare promesse ai cittadini di Roma che, però, in questi anni hanno avuto modo di constatare di persona i fallimenti grillini al governo di Roma. La sindaca e compagni hanno ormai i giorni contati".(Com)