Trasporti: sarà una metropolitana leggera a collegare Vimercate con la M2 a Cologno Nord (2)

- L'approfondimento di progetto affidato a MM ha un costo stimato complessivo di 174.400 euro e dovrà definire gli standard infrastrutturali del sistema, effettuare un'analisi planoaltimetrica del tracciato, verificare le principali interferenze ed eventuali vincoli attuali e futuri, valutare il deposito rotabili e approfondire il nodo di Cologno Nord M2 per esaminare tutti i possibili scenari. Lo studio sarà inoltre corredato di verifiche in merito all'incidenza delle alternative di tracciato e delle fermate. L'analisi della soluzione individuata per il prolungamento della linea verde verso il nord est di Milano sarà cofinanziata tra Regione Lombardia, Comune di Milano e i comuni di Brugherio, Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo e Vimercate. All'analisi, che dovrà definire bene e superare alcune criticità del percorso per renderlo il più efficiente ed efficace possibile, seguirà il completamento del Pfte, il progetto di fattibilità tecnico-economica, importantissimo per recuperare le risorse necessarie alla realizzazione dell'opera. (Com)