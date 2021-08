Speciale difesa: Afghanistan, fratello attivista Ahmadi ringrazia l'Italia, attivare presto corridoio umanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario quanto prima attivare un corridoio umanitario e visti speciali per favorire l’evacuazione dei cittadini afgani che vogliono lasciare il Paese dopo che i talebani hanno preso il potere. È la testimonianza di Hamed Ahmadi, fratello dell’attivista afgana per i diritti umani Zahara Ahmadi, atterrata ieri a Fiumicino. “È arrivata mia sorella Zahara”, ha esordito Hamed, ringraziando il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, “che ha preso la questione a cuore” e “il soldato italiano che è stato sveglio 24 ore su 24 ore e ha sempre risposto alle mie chiamate: era sempre pronto, presente ed era sempre la stessa persona”. “Abbiamo sempre avuto lo stesso obiettivo, io e questo militare”, spiega Hamed: “Io volevo salvare mia sorella, lui il mio popolo e sta continuando a farlo. Ma ci sono ancora tantissime persone che stanno aspettando. Mia sorella è solo una”, ha detto Ahmadi. La testimonianza di Hamed conferma come sia tutt’ora in corso l’impegno della Difesa per assicurare il trasporto dei collaboratori afgani e dei loro familiari. (Res)