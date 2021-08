Speciale difesa: Afghanistan, decollato da Kabul un C130J con a bordo 103 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È appena decollato da Kabul un C130J dell'Aeronautica militare con a bordo un totale di 103 passeggeri. Le persone evacuate saranno trasportate in Kuwait e li trasferite su un KC767 con cui raggiungeranno l'Italia nelle prossime ore. Inoltre, riferisce un comunicato del ministero della Difesa, questa mattina a Fiumicino sta per giungere un volo charter messo a disposizione in Kuwait dalla Onlus "Nove" sul quale sono stati imbarcati i 104 afgani evacuati ieri da un altro C130J partito da Kabul. Dal giugno scorso, quando con l'operazione Aquila 1 furono portati nel nostro Paese 228 afgani, sono circa 900 gli ex collaboratori e loro familiari evacuati dall'Afghanistan e circa 800 quelli trasferiti in Italia. La Difesa ha messo in campo per l'operazione Aquila Omnia, pianificata e diretta dal Comando operativo di vertice interforze (Covi), comandato dal generale Luciano Portolano, otto aerei, quattro KC767 che si alternano tra l'area di operazione e l'Italia e quatro C130J, questi ultimi dislocati in Kuwait, da cui parte il ponte aereo per Kabul. (Com)