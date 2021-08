Speciale difesa: Afghanistan, console italiano Claudi, situazione di grave crisi umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Afghanistan la situazione attualmente è “di grave crisi umanitaria”, le operazioni di tutela dei civili e di evacuazione “rimangono per ora l’obiettivo primario” ed è necessaria “un’impegnativa attività di costante monitoraggio, negoziato e raccordo” con altri Paesi. Lo ha detto il console italiano a Kabul, Tommaso Claudi, in due interviste separate al “Corriere della Sera” e a “Nazione-Carlino-Giorno”. “Continua a esserci un gran numero di persone ai cancelli dell'aeroporto, che tentano a ogni costo di allontanarsi da Kabul. La situazione è certamente seria. Ci troviamo in una situazione di grave crisi umanitaria”, ha sottolineato Claudi. “Uno dei maggiori rischi è quello di calche che si possono creare agli ingressi”, ha aggiunto, precisando che “la principale difficoltà consiste nel far accedere i connazionali e i nostri collaboratori afgani ai cancelli dell'aeroporto, dove si accalca la folla che vuole entrare”. Per quanto riguarda l’evacuazione, “si è trattato e si tratta di uno straordinario sforzo organizzativo frutto di una forte coesione tra tutte le componenti nazionali che operano qui a Kabul e a Roma: Esteri, Difesa, Servizi di informazione”, ha aggiunto, sottolineando che le autorità continueranno “a lavorare senza sosta per continuare le operazioni di evacuazione e per assistere i connazionali che lo richiedano”. (Res)