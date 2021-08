Speciale difesa: Burkina Faso, sale a 80 morti il bilancio dell'attacco armato nel nord, 60 sono civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito ad almeno 80 morti il bilancio dello scontro a fuoco avvenuto mercoledì scorso tra militanti islamisti e forze governative dopo un agguato avvenuto contro un convoglio militare che scortava civili sulla strada tra Gorgadji e Arbinda, una delle zone più instabili del Burkina Faso. Lo rende noto il ministero dell'Informazione in un comunicato, secondo cui 60 delle vittime erano civili mentre le altre erano militari e volontari della milizia Difesa della patria. L'esercito ha affermato da parte sua che le truppe governative hanno "neutralizzato" circa 80 militanti per rappresaglia e ferito molti di loro senza fornire numeri precisi. Il presidente Roch Marc Christian Kaboré ha ordinato tre giorni di lutto nazionale in seguito all'attentato. Dal 2015 il Burkina Faso è stato preso di mira da attacchi che hanno provocato numerosi morti e migliaia di sfollati interni. Secondo le Nazioni Unite, dall'inizio dell'anno le violenze hanno causato la fuga di oltre 17 mila persone dal Paese. (Res)