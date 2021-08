Speciale difesa: Finlandia, governo prepara invio di truppe in Afghanistan per sostenere evacuazione cittadini da Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Finlandia sta predisponendo l’invio di truppe in Afghanistan per proteggere l’evacuazione dei propri cittadini dal Paese. Lo ha affermato il ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto, come riferisce l’emittente “Yle”. Il governo di Helsinki ha deciso “che una squadra delle Forze di difesa è richiesta a Kabul, per proteggere i funzionari finlandesi e se possibile per aiutare a evacuarli dall’aeroporto locale”, ha spiegato il ministro. Le autorità diplomatiche finlandesi sono in contatto con 60 cittadini che si trovano ancora nella capitale afgana e che non sono riusciti a raggiungere l’aeroporto. Altri 34 cittadini finlandesi sono già stati portati via dal Paese dell’Asia centrale. Le forze finlandesi da inviare a Kabul dovrebbero essere complessivamente alcune decine di soldati, che opereranno solo presso l’aeroporto di Kabul e nelle vicinanze dell’infrastruttura. (Sts)