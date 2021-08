Speciale difesa: negato permesso di attracco a navi russe a Ceuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità spagnole hanno negato ad alcune navi russe il permesso di attraccare nel porto della città autonoma di Ceuta. Lo riporta il quotidiano spagnolo "El Pais". Il ministero degli Esteri spagnolo ha vietato l'ingresso in città dal 18 al 20 agosto alla grande nave antisommergibile Vice ammiraglio Kulakov e al rimorchiatore Altai. Secondo il quotidiano spagnolo, il permesso è stato rifiutato in quanto Mosca non avrebbe fornito informazioni sulla prossima destinazione della flotta. Secondo quanto riportato dal quotidiano "El Confidencial", invece, il rifiuto potrebbe essere in realtà di natura polisca e collegato al summit della Nato che si terrà a Madrid nel 2022. Permettere a navi russe di fare scalo nel porto spagnolo "potrebbe suscitare preoccupazione nell'alleanza atlantica", riporta il giornale spagnolo. (Spm)