Afghanistan: ministro Esteri britannico respinge accuse su cattiva gestione della crisi

- Il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, ha respinto le accuse di cattiva gestione della crisi in Afghanistan. In un comunicato pubblicato oggi sul sito del governo britannico, Raab sottolinea come le autorità di Londra abbiano lavorato senza sosta al fine di evacuare quante più persone dal Paese dell’Asia centrale, di fronte alla minaccia costituita dall’avanzata dei talebani per tutti coloro che hanno collaborato con le autorità britanniche. “L'intero governo del Regno Unito ha lavorato instancabilmente nell'ultima settimana per aiutare quante più persone possibile a lasciare l'Afghanistan. La priorità assoluta del governo del Regno Unito è stata quella di mettere in sicurezza l'aeroporto di Kabul in modo che i voli possano partire”, si legge nella nota. “Venerdì pomeriggio, 13 agosto, è stato dato consiglio al mio Gabinetto (intorno alle 18:00 ora afghana) di effettuare una telefonata al ministro degli Esteri afghano. Questo avviso è stato rapidamente superato dagli eventi. La chiamata è stata delegata a un funzionario di Stato perché stavo dando priorità alla sicurezza e alla capacità dell'aeroporto” su consiglio diretto di coloro che sovrintendevano alla risposta alla crisi. (segue) (Rel)