Afghanistan: ministro Esteri britannico respinge accuse su cattiva gestione della crisi (2)

- “In ogni caso, il ministro degli Esteri afghano ha accettato di rispondere alla chiamata, ma non ha potuto a causa del rapido deterioramento della situazione”, prosegue il comunicato. “L'approccio del governo per dare priorità alla sicurezza in aeroporto è stato quello giusto. Di conseguenza, 204 cittadini britannici e le loro famiglie, personale afghano e cittadini di altri Paesi sono stati evacuati la mattina di lunedì 16 agosto. Da allora, 1.635 sono stati evacuati. Rendo omaggio all'eccellente team di cui disponiamo e continuiamo a dare la priorità a ciò che è necessario per evacuare le persone nel Regno Unito in sicurezza”, si conclude la nota. (Rel)