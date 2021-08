India: Kashmir, due militanti separatisti uccisi da forze sicurezza in distretto Pulwama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due militanti separatisti sono stati uccisi oggi in un conflitto a fuoco con le forze di sicurezza nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir, nel distretto di Pulwama, a Khrew, nell’area di Pampore. Lo ha reso noto la polizia locale, che stava effettuando un’operazione di perlustrazione con l’Esercito nella zona in seguito a segnalazioni di informatori su presenze sospette. Secondo la ricostruzione delle autorità ad aprire il fuoco sono stati i “terroristi”, che erano affiliati all’organizzazione Hizbul Mujahideen. Uno dei due è stato identificato come Musaib Mushtaq. L’episodio cade all’indomani di una giornata sanguinosa: ieri un militare dell’Esercito e un militante separatista sono morti in uno scontro nel distretto di Rajouri, nell’area di Thanamandi; il politico Ghulam Hassan Lone, esponente del Jammu and Kashmir Apni Party, partito regionalista nato l’anno scorso, è stato ucciso nella sua casa di Devsar, nel distretto di Kulgam; due agenti sono rimasti feriti da una granata lanciata contro una postazione congiunta della Forza di polizia centrale di riserva (Cprf) e della polizia locale a Srinagar. (segue) (Inn)