India: Kashmir, due militanti separatisti uccisi da forze sicurezza in distretto Pulwama (3)

- Il conflitto del Kashmir, tra guerriglia pakistana e ribellioni separatiste, si trascina dal 1947, dalla nascita dell’India (a prevalenza induista) e del Pakistan (a prevalenza islamico) come Stati indipendenti dall’impero coloniale britannico (Partizione) e dall’adesione del principato di Jammu e Kashmir, che aveva in un primo tempo sperato nell’indipendenza, all’India. Entrambi i paesi rivendicano l’intero Kashmir, diviso tra il Territorio indiano di Jammu e Kashmir e le divisioni amministrative pakistane di Azad Kashmir e Gilgit-Baltistan. Entrambi considerano occupata la parte che non controllano. Si distinguono diverse guerre indo-pakistane legate al territorio kashmiro: del 1947, del 1965 e del 1999. (segue) (Inn)