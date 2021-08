Afghanistan: fonti Casa Bianca, evacuate 3 mila persone da aeroporto di Kabul nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aeronautica degli Stati Uniti ha evacuato circa 3 mila persone dall'aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono fonti della Casa Bianca citate dalla "Cnn", secondo cui cui tra gli sfollati ci sono circa 350 cittadini statunitensi mentre gli altri sono familiari di cittadini statunitensi, richiedenti un visto speciale per immigrati (Siv) e le loro famiglie e altri afgani vulnerabili. Le 3 mila persone sono state trasportate su 16 voli da trasporto C-17 dell'Air Force. Altri 11 voli charter civili sono partiti dall'aeroporto di Kabul nelle ultime 24 ore. Il numero di persone su quei voli non è stato rivelato. Ieri, parlando nel corso di un briefing con la stampa al Pentagono, il maggiore generale Hank Taylor, vice direttore per la logistica dello Stato maggiore congiunto Usa, ha fatto sapere che circa 7 mila cittadini statunitensi sono stati evacuati dall'Afghanistan dallo scorso 14 agosto, numero che sale a 12 mila se si considerano quelli evacuati da fine luglio. "Questo aumento riflette sia un aumento della capacità di trasporto aereo e aereo sia uno smistamento più rapido degli sfollati e una maggiore informazione e fedeltà nei rapporti", ha affermato Taylor, aggiungendo che al momento il numero di militari Usa presenti a Kabul ammonta a 5.200.(Nys)