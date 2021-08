Estonia: Sassoli, Tallinn modello per tutti coloro che lottano per la libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un onore essere a Tallinn per celebrare il 30mo anniversario del ripristino dell'indipendenza estone. Così il presidente dell’Europarlamento, David Sassoli, in occasione dell’ultima tappa del suo tour nei tre Paesi baltici. “Il vostro viaggio di ritorno alla democrazia è stato lungo e difficile, ma oggi fornite un modello a coloro che in tutto il mondo lottano ancora per la libertà”, ha scritto su Twitter Sassoli, ricordando che insieme ai presidenti dei parlamenti di Estonia, Islanda, Lettonia, Lituania e Polonia, ha piantato un albero per celebrare questo anniversario. “Spero che cresca con la stessa velocità e vitalità che ha avuto l'Estonia negli ultimi 30 anni”, ha detto Sassoli. “Dopo le celebrazioni, ho discusso delle molte importanti sfide che l'Estonia e l'intera Europa devono affrontare con la presidente Kersti Kaljulaid, il presidente del Riigikogu (Parlamento monocamerale estone) Juri Ratas e la premier Kaja Kallas. (Sts)