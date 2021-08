Viabilità: su diramazione Roma sud A1 chiusure temporanee per lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di sostituzione dei pali di illuminazione, sono previste le chiusure temporanee dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di mercoledì 25 agosto, in modalità continuativa, dell'area di servizio Tuscolana ovest, situata nel tratto compreso tra l'allacciamento con il Gra e Torrenova, in direzione della A1 Milano-Napoli; dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di venerdì 27 agosto, in modalità continuativa, sarà chiusa l'area di servizio Tuscolana est, situata nel tratto compreso tra Torrenova e il Gra verso Roma. (Rer)