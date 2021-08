Libia: Sanallah a Dabaiba, Noc resti estranea a conflitti politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation (Noc), compagnia petrolifera della Libia, dovrebbe restare lontana “dai conflitti politici” e continuare a rappresentare un modello di professionalità, efficienza e trasparenza. Lo ha detto il presidente della Noc, Mustafa Sanallah, in una lettera indirizzata al primo ministro del governo di unità nazionale, Abdulhamid Dabaiba. Il presidente ha auspicato che il lavoro dei dipendenti della compagnia e delle sue sussidiarie permetta di “raggiungere livelli record di produzione”. In precedenza, il ministro del Petrolio e del Gas del governo unitario nazionale, Mohamed Aoun, ha chiesto in un discorso al premier Dabaiba da ricostituire il consiglio di amministrazione della Noc, presieduto da Sanallah, in quanto esso sarebbe stato formato “in violazione delle leggi”. Aoun ha proposto come sostituto del presidente attuale Taher al Qataani, e come membro del Consiglio di amministrazione, insieme ad altre tre persone, il sottosegretario al ministero del Petrolio, Rifaat al Abbar. Secondo diversi osservatori, il discorso del ministro libico segnala l'esistenza di un forte conflitto tra Mohamed Aoun e Mustafa Sanallah. (Lit)