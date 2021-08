Roma: padre e figlio in bici si perdono sul Monte Livata a Subiaco, ritrovati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone, padre e figlio durante una escursione in bicicletta sul Monte Livata nel Comune di Subiaco risultavano dispersi da ieri sera alle 21:00. Giunti sul posto, con l'ausilio dei carabinieri, i vigili del fuoco hanno avviato le ricerche e grazie all'ausilio dei cellulari è stata individuata la posizione dei dispersi che in poco tempo sono stati tratti in salvo ed affidati alle cure del 118 per un controllo. (Rer)