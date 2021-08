Scozia: Snp trova accordo di governo con i Verdi, prima volta nella storia del Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Partito nazionale scozzese e i Verdi scozzesi hanno concordato un nuovo accordo di maggioranza presso il Parlamento di Edimburgo, l'Holyrood. Come riferisce l'emittente britannica "Bbc", l'intesa raggiunta porterà un partito dei Verdi al governo per la prima volta in tutta la storia del Regno Unito. L'accordo permetterà inoltre all'esecutivo scozzese di avere i deputati necessari per approvare una legge atta a indire un nuovo referendum per l'indipendenza. Alcuni parlamentari dei Verdi dovrebbero venire nominati nel governo della prima ministra Nicola Sturgeon. I Verdi scozzesi sostengono l'indipendenza della nazione da Londra, ma non sono perfettamente in linea con il Snp su tutte le questioni dell'agenda di governo. Secondo i commentatori politici della "Bbc", l'accordo raggiunto all'Holyrood si ispira a quello che regge l'esecutivo della Nuova Zelanda della premier Jacinda Ardern, in cui i Verdi hanno un importante ruolo. I Verdi scozzesi sono il quarto partito del Parlamento di Edimburgo, con otto seggi vinti alle elezioni di maggio, mentre l'Snp ne detiene 64, uno in meno della maggioranza assoluta. Nei cinque anni precedenti il partito di Sturgeon ha formato un governo di minoranza, contando sul sostegno dei Verdi per approvare il budget annuale.