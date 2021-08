Croazia: Covid, vaccinato il 50 per cento della popolazione adulta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La metà della popolazione adulta in Croazia ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19. Lo riferisce l'Istituto di sanità pubblica del Paese, precisando che il numero complessivo di dosi somministrate è 3.200.638. Secondo i dati delle autorità sanitarie, 1.691.778 soggetti sono stati vaccinati con la prima dose e 1.508.860 sono stati vaccinati con due dosi. Il 41,69 per cento della popolazione totale e il 50,10 per cento della popolazione adulta è stato dunque vaccinato, secondo i dati ufficiali rilanciati oggi dall'emittente "N1". "Un adulto su due in Croazia ha fatto un passo avanti positivo ed è stato vaccinato. Per preservare la propria salute e vita personale, nonché la salute e la vita dei propri concittadini, ogni secondo cittadino della Croazia ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Tutti coloro che sono stati vaccinati, con questo gesto disinteressato, hanno contribuito alla salute, alla sicurezza, alla conservazione della vita, alla conservazione del sistema ospedaliero, alla conservazione dei posti di lavoro e alla stagione turistica. Ringrazio i cittadini che hanno risposto alla vaccinazione così come gli operatori sanitari che hanno svolto un ottimo lavoro. Stiamo andando avanti" ha detto il direttore dell'Istituto croato di sanità pubblica, Krunoslav Capak. (Seb)