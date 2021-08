Ungheria: oggi si festeggia la fondazione dello Stato magiaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno della fondazione dell’Ungheria proclama l’unità dei magiari nei secoli. Lo ha detto il presidente Janos Ader, in occasione di questa festività nazionale. Il capo dello Stato, che è intervenuto a piazza Kossuth, davanti all’Assemblea nazionale, ha dichiarato che l’ultimo anno e mezzo ha reso difficile celebrare la memoria nazionale insieme a causa del Covid-19 e ha ricordato gli oltre 30 mila ungheresi uccisi dal virus. “E’ emerso che c’è qualcosa oltre la paura, il dolore”, ha detto Ader, e cioè che “abbiamo riserve di forza dentro di noi e nella nostra comunità”. “Abbiamo dovuto adattarci, sopravvivere, ricominciare, proprio come i nostri predecessori tante volte negli ultimi mille anni”, ha continuato il presidente. Oggi l’Ungheria commemora la fondazione dello Stato. Questa festa cade nell’anniversario della canonizzazione del primo re ungherese, Santo Stefano, nel 1083. Il monarca, responsabile della cristianizzazione del popolo magiaro, morì nel 1038. Non è un caso che il 20 agosto sia anche una festività religiosa nella quale si celebra il santo e patrono nazionale. (Vap)