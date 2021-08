Siria: sale a nove il bilancio delle vittime attacco forze governative a Idlib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a nove il bilancio delle vittime degli attacchi condotti nelle ultime 24 ore delle forze del governo siriano nella regione di Jabal al Zawiya, nel sud della provincia di Idlib, in Siria. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra. Le vittime sono state uccise da proiettili d’artiglieria di tipo Krasnopol, che hanno colpito abitazioni di civili nei villaggi di Kansafra e Balshun. Secondo la Ong, gli attacchi avrebbero provocato anche diversi feriti. Altri bombardamenti sono stati effettuati dalle forze di Damasco presso i villaggi di Al Ruwaiha e Al Bara. (Res)