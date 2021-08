Roma: polizia interviene per malore e trova droga in casa, arrestato 44enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Preoccupata dal fatto che la madre non rispondesse al telefono da un paio di giorni, ha contattato il 112 Nue, raccontando che quest'ultima vive in casa con suo fratello, tossicodipendente. Quandoi poliziotti della sezione Volanti, diretta da Massimo Improta, sono giunti in via Bruno Serotini alla Giustiniana, ad aprire la porta è un romano di 44 anni che ha riferito che la madre si trovava in bagno. Gli agenti hanno trovato la signora, 71enne, distesa all'interno della vasca da bagno da dove, a causa di problemi di deambulazione, non riusciva a uscire. Sul posto è stato richiesto l'intervento del 118 che, con personale sanitario, ha provveduto a prestare le prime cure alla donna. Una volta nell'appartamento però, non è sfuggito ai poliziotti il forte odore di marijuana provenire dalla camera da letto dell'uomo. In un vasetto di vetro aperto poggiato sulla scrivania, sono stati rinvenuti circa 44 grammi di stupefacente mentre, vicino a questo, è stato sequestrato un altro vasetto contenente hashish per un peso di circa 117 grammi. Durante la successiva perquisizione nell'appartamento, gli agenti hanno rinvenuto, occultato dietro ad alcuni cassetti sotto la scrivania, un barattolo con all'interno 184 grammi di marijuana mentre, all'interno di un vaso sopra uno scaffale in camera da letto, sono stati rinvenuti 4 panetti di hashish pari ad un peso complessivo di circa 929 grammi. Accompagnato negli uffici di polizia il 44enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.(Rer)