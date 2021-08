Afghanistan: vice ministro Esteri kazakho, non riconosciamo leadership talebana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan non riconosce i talebani come la nuova leadership dell'Afghanistan e non ha stabilito contatti politici con loro. Lo ha affermato il vice ministro degli Esteri del Kazakhstan Akan Rakhmetullin nel corso di un briefing con la stampa. “Non abbiamo riconosciuto i talebani", ha detto Rakhmetullin, ricordando che il ministero degli Esteri del Kazakhstan ha rilasciato una dichiarazione speciale sulla situazione in Afghanistan in cui si specifica che continua a monitorare da vicino la situazione nel Paese. "Sosteniamo la dichiarazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla necessità di creare un governo inclusivo e rappresentativo, rispettare i diritti delle minoranze nazionali, delle donne, prevenire la presenza di gruppi che rappresentano una minaccia per altri Stati e rispettare il diritto internazionale", ha detto il vice ministro. "Il rispetto di queste disposizioni dovrebbe diventare un prerequisito per avviare un dialogo con il nuovo governo dell'Afghanistan", ha aggiunto Rakhmetullin. Il viceministro degli Esteri ha anche affermato che il Kazakhstan non ha avuto contatti politici con rappresentanti del movimento talebano. "Non ci sono stati contatti in quanto tali a livello politico o a qualsiasi altro livello", ha detto. (Res)