Milano: Sala, Paralimpiadi aiutino a non dimenticare chi convive con disabilità ogni giorno

- Ieri sera abbiamo partecipato al lancio di #WeThe15, la campagna promossa Comitato Paralimpico Internazionale e dalla International Disability Alliance(IDA) per porre l’attenzione sui diritti delle persone con disabilità. Palazzo Marino, insieme ad altre sedi istituzionali che fanno riferimento alle Olimpiadi invernali che ospiteremo fra 5 anni, sono state colorate di viola, il colore di questa campagna. Il 15 per cento della popolazione mondiale, circa 1,2 miliardi di persone, soffre di una qualche forma di disabilità. Moltissimi tra noi conoscono una persona disabile e sono consapevoli delle difficoltà che affronta sia chi si trova in questa situazione sia chi è chiamato a svolgere un ruolo di fondamentale assistenza. "Fra quattro giorni inizieranno le Paralimpiadi di Tokyo 2020, che saranno l'occasione per assistere a testimonianze eccezionali di chi ha sfidato le avversità della vita ed è riuscito a eccellere nei propri sport. Queste storie saranno di enorme ispirazione per ciascuno di noi, e spero aiutino a non dimenticarsi mai delle battaglie meno visibili, ma non per questo meno faticose, di chi convive con una disabilità ogni giorno della propria vita". lo ha scritto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sul proprio profilo Facebook in occasione del lancio di #WeThe15, la campagna promossa Comitato Paralimpico Internazionale e dalla International Disability Alliance(IDA) per porre l’attenzione sui diritti delle persone con disabilità.(Com)