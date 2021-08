Roma: in quattro rapinano un uomo in strada all'Esquilino, arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro egiziani, di età compresa tra i 19 e i 26 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine e nella Capitale senza fissa dimora, sono stati fermati dai carabinieri di piazza Dante dopo una rapina compiuta la scorsa notte all’Esquilino. La vittima, un uomo di 49 anni, originario del Venezuela e da tempo residente a Roma, ha contattato il 112 per chiedere aiuto dopo essere stato assalito da quattro persone che lo hanno accerchiato mentre stava camminando in via di San Giovanni in Laterano, gli hanno strappato una collana d'oro dal collo e si sono dileguati lungo le vie limitrofe. All'arrivo dei militari, la vittima, che non ha riportato conseguenze fisiche, ha lucidamente descritto le sembianze e il vestiario dei malviventi, indicando la loro via di fuga. Dopo ininterrotte ricerche, i responsabili sono stati individuati in piazza Vittorio Emanuele II e sono stati fermati. Nella tasca di uno di loro sono stati rinvenuti un coltello a serramanico di 15 centimetri e la collana rubata. I carabinieri hanno, quindi, fatto scattare il fermo con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Due di loro sono in carcere a Regina Coeli, gli altri sono stati portati rispettivamente a Civitavecchia e a Velletri in attesa della convalida. (Rer)