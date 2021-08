Civitavecchia: risse tra ubriachi in un locale, questura ne dispone chiusura per 15 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sospensione della licenza per 15 giorni: è quanto ha disposto la questura di Roma nei confronti di un locale di via Duca d'Aosta a Civitavecchia dopo che nella notte di ferragosto, tra il 15 e il 16 agosto, il locale era stato teatro di due animate liti tra un paio di avventori e un uomo messo all'ingresso come addetto alla sicurezza ma in modo irregolare. Durante la lite, uno dei clienti era stato brutalmente aggredito e ripetutamente colpito con pugni alla testa e al volto dal buttafuori, tanto da dover ricorrere alle cure. Il locale, che si trova in una zona interessata dalla movida estiva, era già stato in passato oggetto di intervento delle forze dell'ordine per segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica a causa di giovani che scatenavano risse dopo aver consumato bevande alcoliche somministrate in quantità sconsiderate. Inoltre, durante i numerosi controlli effettuati dai poliziotti, sono state più volte accertate e sanzionate inottemperanze alle normative anti Covid e somministrazione di bevande alcoliche oltre l'orario consentito anche a persone non sedute ai tavoli. In due diverse occasioni era già scattata la sanzione della chiusura dell'attività per 5 giorni.(Rer)