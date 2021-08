Libano-Israele: Aoun chiede “mobilitazione rapida Onu” contro “violazioni” israeliane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Libano, Michel Aoun, ha chiesto alla coordinatrice speciale delle Nazioni Unite per il Paese, Joanna Wronecka, una “mobilitazione rapida” dell’Onu per evitare che si ripetano violazioni dello spazio aereo libanese da parte di Israele. Lo riferisce un tweet della presidenza di Beirut. “Il presidente Aoun ha informato la coordinatrice speciale (…) che la violazione la notte scorsa da parte dei caccia israeliani dello spazio aereo libanese è una nuova violazione della sovranità libanese e della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza, il che richiede una mobilitazione rapida delle Nazioni Unite per garantire che ciò non si ripeta e per porvi un limite”, si legge nel tweet. La notte scorsa, secondo quanto ha riferito la stampa governativa siriana, raid aerei israeliani – non confermati dalle forze dello Stato ebraico – hanno colpito obiettivi del partito sciita Hezbollah presso le città di Damasco e Homs, in Siria. I missili lanciati dai caccia israeliani sarebbero partiti da un’area a sud-est di Beirut, secondo quanto dichiarato da una fonte governativa siriana. (Res)