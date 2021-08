Polonia: portavoce governo, Bielorussia autrice di provocazione crudele e cinica al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al confine con la Bielorussia la Polonia ha a che fare con una provocazione crudele e cinica da parte del regime di Aleksandr Lukashenko. Lo ha detto il portavoce del governo di Varsavia, Michal Dworczyk, intervistato dall’emittente televisiva pubblica “Tvp Info”. Da ormai dodici giorni 32 cittadini afgani, tra i quali quattro donne e una minore di 15 anni, bivaccano nei pressi di Usnarz Gorny, a una cinquantina di chilometri a nordest di Bialystok, per la precisione nei boschi che segnano la frontiera tra Polonia e Bielorussia. I profughi non possono entrare in territorio polacco, né rientrare in quello bielorusso, perché entrambi i Paesi glielo impediscono. Dworczyk ha parlato di una provocazione “organizzata dal regime bielorusso, che sfrutta le persone povere che vogliono raggiungere l’Europa”. La Bielorussia consente a queste persone di “raggiungere attraverso Minsk il confine orientale dell’Unione europea, ovvero la frontiera polacco-bielorussa e tenta di spingerle fuori dal proprio territorio attraverso il confine”, ha detto. Minsk vuole “creare il caos” e le sue iniziative sono “ibride”. Interrogato se dietro a queste azioni ci sia “l’ombra di Mosca”, Dworczyk ha risposto che “senza dubbio senza il silenzio assenso di Mosca oggi non accadrebbero molte cose in Bielorussia”. Tuttavia, non è possibile dire “quanto di ciò sia stato deciso assieme alla Federazione russa e quanto autonomamente dalla Bielorussia”. (segue) (Vap)