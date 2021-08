Polonia: portavoce governo, Bielorussia autrice di provocazione crudele e cinica al confine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il premier polacco, Mateusz Morawiecki, ha dichiarato che il confine con la Bielorussia è pattugliato per impedire ad Aleksandr Lukashenko la strumentalizzazione del problema dei migranti. Negli ultimi mesi è significativamente aumentato il numero di attraversamenti illegali da parte di migranti attraverso il confine occidentale e settentrionale della Bielorussia in direzione dell’area Schengen. Molti di loro provengono dall’Iraq. La Lituania accusa la Bielorussia di promuovere attivamente il loro transito a Minsk e poi attraverso il confine, in rappresaglia per le sanzioni inflitte dall’Unione europea al regime di Lukashenko. Una parte dei migranti sta tentando di oltrepassare anche il confine con la Polonia. La situazione a Usnarz Gorny ha indotto Varsavia a inviare in loco soldati e agenti di frontiera aggiuntivi. (segue) (Vap)