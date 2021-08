Polonia: portavoce governo, Bielorussia autrice di provocazione crudele e cinica al confine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Prima di ogni cosa siamo tenuti alla difesa dei nostri confini”, ha detto Morawiecki. “Immaginate se la frontiera avesse buchi. Potremmo arrivare alla situazione in cui la pistola che Lukashenko punta alle nostre teste potrebbe fare fuoco”, ha dichiarato il premier. Questo vuole dire vedere arrivare “molti migranti, rifugiati, persone per le quali a dire il vero provo empatia, ma che sono uno strumento nelle mani di Lukashenko”, ha continuato Morawiecki. Il confine con la Bielorussia è oggi pattugliato per evitare questo rischio. “Non daremo mai il nostro assenso a soggiacere a questo tipo di ricatto e l’Unione europea ne è al corrente”, ha sottolineato. (Vap)