Uganda: governo sospende 54 Ong per non conformità alla legge

- Le autorità dell'Uganda hanno sospeso 54 organizzazioni non governative (Ong) che si occupano di diritti umani, libertà civili, diritti alla terra e diritti delle donne, con varie accuse di non conformità alla legge. Lo riferisce il ministero per gli Affari interni in una nota. Tra le cause della sospensione figurano quella di registrazione senza permesso presso l'Ufficio delle Ong, gestito dal governo, e di permessi di licenza non validi. Già in concomitanza delle elezioni generali dello scorso gennaio, vinte dal presidente uscente Yoweri Museveni che è stato rieletto per un sesto mandato alla guida del Paese, diverse organizzazioni e gruppi per i diritti umani erano stati sospesi o sciolti con accuse simili. (Res)